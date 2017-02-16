حملة يعقوب شاهين: التحضيرات تنطلق بقوة في كافة بقاع الأرض لتشجيع “الأسمراني”

بيروت/PNN – كاتيا الأمير: أكد القائمون على حملة الفنان يعقوب شاهين الذي ينافس بقوة على لقب “محبوب العرب” في برنامج المواهب الشهير “أراب أيدل” على أن التحضيرات تنطلق بقوة في كافة بقاع الأرض لتشجيع “الأسمراني” في الأسبوع قبل الأخير من إعلان النتائج النهائية.

وقامت الحملة بالاتفاق مع عدد من الشركات لتثبيت شاشات للعرض في كافة أماكن تواجد الفلسطينيين الذين لم يتسنى لهم الحضور إلى مدينة بيت لحم في فلسطين أو العاصمة اللبنانية بيروت من أجل حشد جمهور أكبر لتشجيع “شاهين” الذي برز بأدائه المتميز خلال حلقات البرنامج وتأهل إلى النهائيات.

وكشف منسق الحملة ومسؤولها في بيروت السيد حسام عرار, أنهم تلقوا رسائل وطلبات من الجماهير الفلسطينية والعربية في لبنان وكافة الدول العربية من أجل الحضور والمشاركة في البرنامج, مشيرًا إلى أن ادارة “mbc” لا تسمح إلا بعدد محدود.

وأوضح أن الحملة عمدت إلى التنسيق مع عدد كبير من المطاعم والمقاهي, فضلًا عن تثبيت شاشات عرض في عدد كبير من المخيمات الفلسطينية والمدن اللبنانية من شمالها إلى جنوبها, إضافة إلى المدن الفلسطينية والعواصم العربية, لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الجماهير التي أصرت على دعم “الأسمراني”.

وأطل الأسمراني الخميس عبر تسجيل مباشر على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” وجه خلالها شكره للجيش اليعقوبي والجماهير الكبيرة التي شجعته ووقفت إلى جانبه طيلة الفترة الماضية, وتفاعل بشكل كبير مع المعجبين و”الفانز”.

يُذكر أنَّ غدًا الجمعة سيكون الأسبوع قبل النهائي من حلقات برنامج أراب أيدل “محبوب العرب” الذي يبث على قناة “mbc” ويضم عدد من المواهب العربية, وسيخرج في الحلقة المقبلة متسابقان, فيما سيتنافس على اللقب ثلاث مشتركين في الحلقة النهائية من البرنامج, وسيقدم كل متسابق أكثر من أغنية.