الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد محمد الجلاد من طولكرم عصر اليوم

طولكرم/PNN-قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تسليم جثمان الشهيد محمد الجلاد إلى أهله الساعة الثالث عسر اليوم ليتم تشيع جثمانه الطاهر يوم السبت.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الاحتلال الإسرائيلي سيسلم جثمان الشهيد محمد الجلاد (24 عاما) من مدينة طولكرم، اليوم الجمعة على حاجز عناب في المحافظة الساعة الثالثة عصرا.

واستشهد الجلاد يوم الجمعة الماضي في مستشفى بيلنسون الإسرائيلي، حيث كان قد أعتقل في 9- 11-2016 ، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال على حاجز حوارة، خلال توجهه الى مستشفى

جامعة النجاح لتلقي آخر جلسة علاجية للشفاء من مرض السرطان في الغدد الليمفاوية، مما أدى الى إصابته بجروح بالغة في الصدر.

ورغم تدهوّر الحالة الصحيّة للأسير الجلاد، إثر إصابته بالرصاص ومضاعفات مرضه، رفض الاحتلال إطلاق سراحه، وواصلت محكمة الاحتلال تمديد توقيفه بتهمة محاولة طعن، علما أن الهيئة قدّمت عدة طلبات

لإطلاق سراحه، لكن الاحتلال رفضها، وواصل احتجازه حتى استشهد في المستشفى.