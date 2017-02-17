توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية وجمعية بلسم للتأهيل المجتمعى

غزة/PNN – وقعت جمعية بلسم للتأهيل المجتمعي مع وزارة الشؤون الاجتماعية صباح أمس مذكرة تفاهم لدعم التنسيق والتعاون بين الجهتين فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وما يقدم لهم من خدمات ، بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. يوسف إبراهيم وأ. سعيد فودة رئيس مجلس إدارة الجمعية ومدير الجمعية أ. منال المدهون ومسؤول العلاقات العامة محمد أبو دوابه بالجمعية ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أ.عماد خلف

صرح د.يوسف إبراهيم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة، وخاصة جمعية بلسم للتأهيل المجتمعي.

بدوره أشاد د. ابراهيم بالدور المميز للجمعية فيما تقدمه من خدمات ورعاية لشريحة ذوي الإعاقة ،مثمنا عاليا اهتمامهم بالتنسيق والتعاون المستمر لتقديم أفضل الخدمات لهم واتفق الطرفان على التنسيق والتعاون المستمر فيما يخدم المصلحة العامة لذوي الإعاقة الأمر الذي يخفف من معاناتهم المستمرة .

بدوره، أكد رئيس جمعية بلسم للتأهيل المجتمعي سعيد فودة، على أن توقيع الاتفاقية تأتي ضمن اهتمام الجمعية بشريحة ذوى الاعاقة، والذين هم مكون وطني حقيقي من مكونات المجتمع الفلسطيني ، وكذلك من باب الاهتمام بهذه الشريحة ، على طريق بناء مجتمع متكامل ومترابط .

وعبر عن استعداد الجمعية لبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، ومن ذوي الإعاقة بشكل خاص، مؤكداً على استمرار مؤسسته في تقديم الخدمات والرعاية.

وهذا وتم الاتفاق على توزيع السكوترات الكهربائية وأجهزة فحص السكر ومساعدات أخرى على ذوي الاعاقة من خلال حفل ستقوم الجمعية بالتعاون مع الوزارة على ترتيبه في وقت لاحق