0404: الطيار “كوهين” قتل بعد تخليه عن قمرة القيادة

القدس/PNN – قدم فريق التحقيق العسكري الخاص بالتحقيق بملابسات تحطم طائرة من طراز “اف 16” أثناء هبوطها في رامون بالنقب المحتل في الخامس من أكتوبر العام الماضي نتائجه والتي تؤكد أن الأسباب كانت بسبب محاولة هبوط فاشلة من قبل الطيار وترك مقر القيادة.

وذكر موقع “0404” العبري أن الطائرة تحطمت عندما تخلى الطيار “اوهاد كوهين نوف” 34 عاماً، عن مقر القيادة ومحاولته الهبوط مما أدى لتحطمها ومقتله بعدها مباشرة في غضون 4 ثواني فقط، وقد كانت الطائرة قريبة جداً من الأرض.

وقال قائد الميجر جنرال “امير ايشل” إن الحادث كان خطير جداً، وأصدر قيود أكثر صرامة لعمل الطواقم الجوية، والاستفادة من نتائج الحادثة وتفاديها من خلال دورات مكثفة.

ولفت الموقع إلى أنه قدمت نتائج التحقيق إلى عائلة الطيار كوهن.

وكانت الطائرة تحطمت في الخامس من أكتوبر العام الماضي، أثناء هبوطها في رامون بالنقب المحتل، بعد أن نفذت غارات جوية في قطاع غزة، وقد أسفرت عن مقتل الطيار “اوهاد كوهين نوف” 34 عاما وهو نائب قائد سرب طائرات برتبة ميجر، وإصابة مساعده بجروح طفيفة بعد أن قفز من الطائرة.

المصدر: فلسطين الآن