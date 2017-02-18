تدهور الوضع الصحي للاسير وليد غيث

رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي، للأسير وليد غيث (43 عاماً)، من محافظة الخليل.

وأضاف نادي الأسير في بيانه، أن الأسير غيث يُعاني من مشاكل في القلب وهو بحاجة إلى زراعة ناظمة قلبية.

إلى هذا أوضحت زوجة الأسير غيث التي قامت بزيارته مؤخراً في “عيادة سجن الرملة”، أن زوجها نُقل من سجن “النقب الصحراوي” إلى “عيادة الرملة”، بعد أن تعرض لوعكة صحية على إثرها فقدَ وعيه، مشيرة إلى أن زوجها تعرض قبل ثلاث سنوات لجلطة، وقد أُخضع في حينه إلى عملية قلب مفتوح.

يذكر أن الأسير غيث محكوم بالسجن سبع سنوات ونصف، ومن المفترض أن يُنهي محكوميته نهاية الشهر الجاري.