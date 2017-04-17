قطيعٌ من الأبقار يؤخر مسافرين

تأخر عددٌ من المسافرين بعد إلغاء رحلة القطار الذي كانوا من المقرّر أن يسافروا على متنه، بسبب اجتياح قطيعٍ من الأبقار سكة القطار في بريطانيا.

وبحسب ما ورد في صحيفة “الدايلي ميل” البريطانيّة، تأخرت القطارات القادمة من محطة “هيفر” وأُلغيت الرحلات بين أوكستيد وأوكفيلد.

وبلغ عدد الأبقار 60 رأساً، ولم يُعرف حتى الآن من أين أتت.

مشهد الأبقار جذب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصّةً أن الأبقار كانت مصطفّةً، وبدت في إحدى الصور التي أُلتقطت من قبل المسافرين، إحدى البقرات وهي على وشك الوقوع.

وحاول عمّال المحطة إبعاد الأبقار عن السكة ولكن من دون جدوى.

المصدر: وكالات