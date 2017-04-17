اتحاد الملاكمة يقر خطته السنوية وينظم بطولة الشباب الشهر المقبل

رام الله/PNN – عقد الاتحاد الفلسطيني للملاكمة، اجتماع الهيئة العامة الأول، بحضور أعضاء الهيئة العامة والمدربين والحكام ورؤساء نوادي الملاكمة من كافة أنحاء الضفة الغربية، لمناقشة خطة الاتحاد السنوية، والمصادقة على تشكيل اللجان والإدلاء بالمقترحات بما يخص التطوير الفني للعبة.

وأطلع رئيس الاتحاد فوزي العصافرة، أعضاء الهيئة العامة على الخطة السنوية للاتحاد، والتي تركزت في عدة محاور أساسية: جعل الاتحاد منظومة مؤسساتية متكاملة تضم كافة أركان اللعبة، معتبرا أن الأندية المصوبة أوضاعها هي حلقة الوصل الرئيسية والرسمية مع الاتحاد.

وأكد أهمية الارتقاء بالمستوى الفني للعبة وفقا لمنظومة الاتحاد العربي والأسيوي والدولي، والسعي الحثيث لعقد اتفاقيات تعاون مشترك مع دول عربية شقيقة واتفاقيات رعاية لأنشطة الاتحاد من خلال القطاع الخاص، والعمل المتواصل لتطوير البنية التحتية للملاكمة، من خلال حلبات توزع على الشمال والوسط والجنوب وتوفير صالة مغلقة مخصصة للملاكمة.

وأطلع العصافرة الهيئة العامة والمدربين والحكام على الرزنامة السنوية، والفرص التدريبية والبطولات الخارجية المقبلة والتي ستشارك فلسطين في ثلاث منها خلال الأشهر الأربع المقبلة، ومن ضمنها دورة تدريبية للمدربين في العراق منتصف الشهر المقبل.

وأقر الاتحاد إقامة بطولة فلسطين التصنيفية لفئة الشباب مواليد 2000/1999، في التاسع عشر من شهر أيار المقبل في مدينة رام الله تمهيدا لاختيار من يمثل فلسطين في بطولة آسيا للشباب والتي ستقام في الأول من تموز بتايلاند.

وأوعز العصافرة لأمين سر الاتحاد ملاك منصور بإبلاغ الأندية بموعد وشروط البطولة، ولمسؤول الأنشطة والمسابقات في الاتحاد حسن طه للبدء بالتحضير للبطولة المذكورة.

بدوره، ناقش رئيس لجنة المدربين بلال حمد، خطته السنوية لتأهيل المدربين والتي تشمل كافة مدربي نوادي الملاكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تنظيم دورات محلية تحضيرية للمدربين من جميع النواحي الفنية والنفسية والصحية الأساسية والذي سيحاضر بها أساتذة جامعات فلسطينية متخصصين ليكونوا مؤهلين لالتحاق بالدورات الخارجية للحصول على شهادة نجمة 1 الدولية والمعترف بها من الاتحاد الدولي للملاكمة.

كما توافق الحضور على تشكيل اللجان التابعة للاتحاد وتوزيعها بشكل يراعي التنوع الجغرافي وتكافؤ الفرص والمصلحة العليا للعبة حيث تشكلت كل لجنة من أسماء بارزة في عالم الملاكمة وآخرون ناشئون وذلك للاستفادة من خبرة القدماء وطاقة الشباب، على النحو التالي:

لجنة المدربين: (رئيس اللجنة) بلال حمد، وجمال الميناوي، ونادر جيوسي، وعمار سلامة وتوفيق غانم، ووليد البيتوني، وعمار حديدون، ومحمد صوالحة.

لجنة الحكام: (رئيس اللجنة) محمد أبو رميلة، ومجدي الميناوي، وعلاء بيان، وسمير زاهدة، ورياض ادكيدك، ومجدي أبو حشيش، وزياد سلمان.

لجنة الأنشطة والمسابقات: (رئيس اللجنة) حسن طه، وعمر عاشور، وجورج أبو غزالة، ونسرين حسين، وسعيد مسك، ويوسف عيده.

وتبادل الحضور النقاش واقتراحاتهم لتطوير اللعبة مع رئيس الاتحاد وزملاءه كل من مأمون شاهين وبلال حمد وحسن طه وملاك منصور، وأشاد أعضاء الهيئة العامة بالخطة المطروحة من حيث الشمول والاتزان بين الأولويات الداخلية والخارجية، وأكدوا المضي قدماً نحو تحقيقها بالتعاون والتشاور بين كل مكونات اللعبة وان لدى الهيئة العامة الثقة المطلقة بالاتحاد وقدرته على تحويل الأمنيات إلى إنجازات حقيقة نفخر بها.

وفي ختام الاجتماع، وجهت أمين سر الاتحاد ملاك منصور نداء لكل أعضاء الهيئة العامة بضرورة التواصل المستمر مع الاتحاد عبر الإيميل والصفحة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاعهم على كل جديد ولبناء قاعدة بيانات محدثة للإعلان عن أية نشاطات أو فعاليات تقوم بها الأندية من خلال الدائرة الإعلامية للاتحاد.

ودعا أعضاء الاتحاد ممثلي النوادي والمدربين والحكام في الضفة الغربية والقدس وغزة لإعادة تفعيل عضويتهم في الاتحاد، من أجل الاستفادة من كافة الفرص المتوفرة وأخرى يعمل الاتحاد جاهدا لتوفيرها وذلك إيمانا بضرورة تضافر جهود الجميع تحت راية الاتحاد للارتقاء بمستوى الملاكمة على المستوى المحلي والدولي.