الهدوء يحسن من الأداء الذهني

أكد علماء أميركيون أن الهدوء يزيد من القدرات الذهنية ويحسن عمل الدماغ.

وفي مقابلة مع إحدى المجلات العلمية، أكد العلماء أن التجارب السريرية التي أجروها على الحيوانات المخبرية، بينت أن التعرض للضوضاء بشكل يومي يؤدي إلى تحفيز غدد معينة مسؤولة عن إفراز الهرمونات التي ترفع مستويات القلق والاضطرابات العصبية.

في حين أشاروا إلى أن الحيوانات التي خضعت للتجارب، وتم عزلها لساعتين يوميا في أماكن هادئة، ارتفعت معدلات ذكائها، كما لوحظ أن خلاياها العصبية تتجدد بسرعة أكبر من خلايا الحيوانات التي تعرضت للضوضاء بشكل مستمر.

وأوضحوا أن تجاربهم تلك أتت في إطار دراسات مطولة لمعرفة تأثير الأصوات على صحة الجسم بشكل عام، وفي حال تأكيد نتائج الاختبارات، فمن المتوقع استخدامها في علاج جهاز المناعة والقلب والشرايين والجهاز العصبي عند الإنسان.