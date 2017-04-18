محافظ سلفيت يشارك في خيمة الاعتصام والمساندة للأسرى المضربين عن الطعام

سلفيت/PNN- شارك محافظ محافظة سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، اليوم الثلاثاء، في خيمة الاعتصام والمساندة للأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال، وذلك ضمن فعاليات يوم الاسير الفلسطيني التي تنظمها حركة فتح اقليم سلفيت ونادي الأسير الفلسطيني والقوى الوطنية ووزارة الأسرى بالمحافظة دعما وإسناد للاسرى الابطال في معركة الامعاء الخاوية التي يخوضونها وذلك بجانب مقر حركة فتح وسط مدينة سلفيت.

وحضر الفعالية مختلف المؤسسات الامنية والرسمية والأهلية وممثلي القوى الوطنية وبلدية سلفيت وحشد من أهالي وذوي الاسرى .

وأكد محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي على أن معركة الأسرى مع الاحتلال باتت تأخذ إشكالا عديدة ومتنوعة على كافه الصعد والمستويات السياسية والدبلوماسية، مشيرا الى ان ما يجرى الان من مطالب ودعوات للهيئات الأممية والدولية بضرورة التدخل للجم إسرائيل عن ممارساتها بحق ابناء شعبنا يتطلب التوحد خلف القيادة السياسية وسيادة الرئيس محمود عباس الذي يقود المرحلة والتي تعد من اخطر مراحل تاريخ شعبنا المصمم على نيل حريته واستقلاله.

بدوره بين عبد الستار عواد امين سر حركة فتح اقليم سلفيت أن المطلوب في هذه المرحلة هو الارتقاء بمستوى وقفات التضامن والمساندة مع اسرانا لتأخذ في طابعها وتعبيرها حاله المقاومة الشعبية وتشكل أداة ضغط حقيقية على حكومة الاحتلال وتجبرها على اعادة النظر في تعاملها وسياساتها القمعية بحق الاسرى.

وتخلل الوقفة عدد من الكلمات التي حيّت صمود الاسرى وعائلاتهم في وجه اداة القمع الاسرائيلية .