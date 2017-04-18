الحمد الله يشارك في خيمة الاعتصام التضامنية مع الأسرى في مدينة جنين

رام الله/PNN -مكتب رئيس الوزراء: قام رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء بالمشاركة في خيمة الاعتصام التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال المقامة بوسط مدينة جنين، بحضور محافظ محافظة جنين وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

ووجه رئيس الوزراء تحية اجلال واكبار باسم القيادة والحكومة إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال على صمودهم الاسطوري، وهم يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، مؤكدا التزام القيادة والحكومة بالوقوف إلى جانبهم ومساندتهم حتى تحقيق كافة مطالبهم.

ودعا رئيس الوزراء ابناء شعبنا والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للتضامن مع أسرانا البواسل، في معركتهم العادلة من أجل حقوقهم المشروعة التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

هذا وافتتح رئيس الوزراء عيادة الطب العدلي في مديرية وزارة العدل في مدينة جنين، بحضور محافظ جنين إبراهيم رمضان، ووزير العدل علي ابو دياك، ووزير الصحة جواد عواد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود.

وأشاد الحمد الله بالتطور الذي يشهده قطاع العدالة في فلسطين، مثمنا دور وزارة العدل وطواقمها في النهوض بهذا القطاع الهام، الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء الدولة وتحقيق العدالة.