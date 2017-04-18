قراقع يدعوا لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في سجون الاحتلال

رام الله/PNN – دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة الى عقد اجتماع طارئ وعاجل للجمعية العامة لمناقشة الأوضاع المتصاعدة والخطيرة في سجون الاحتلال في ظل اضراب الأسرى عن الطعام وسياسة القمع الإسرائيلية بحقهم والتحريض السافر على قتلهم من قبل حكومة الاحتلال.

وقال قراقع، أن الوضع في السجون أصبح خطيرا في ظل سلطة احتلال عنصرية وعدائية تستهدف حقوق الأسرى والمساس بكرامتهم وتتصرف كدولة بلطجية مع الأسرى، مما يتطلب تدخلا سريعا من قبل الأمم المتحدة لتوفير الحماية لهم والتحرك بهدف انقاذهم، والزام اسرائيل باحترام حقوقهم وفق قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية والإنسانية.

وأكد، أن مطالب الأسرى هي مطالب انسانية مشروعة تتفق مع احكام ومعايير القانون الدولي الإنساني، مشيرا الى ان الوضع يزداد تصعيدا وسوء داخل السجون باتساع نطاق الإضراب، واتساع نطاق التضامن والإسناد خارجها.

وأوضح، أنه اذا استمر الإضراب والتعنت الإسرائيلي فخلال عشرة ايام سيكون 90% من الأسرى قد انضموا للإضراب.