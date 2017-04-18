اعتقال “البغدادي” شمال سوريا

دمشق/PNN – روسيا اليوم:أعلن المكتب الإعلامي للأمين العام للدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات على موقعه في الإنترنت أن لديه معلومات وصفها بالدقيقة عن اعتقال أبو بكر البغدادي زعيم “داعش” شمال سوريا.

وقال بيان لهذا المكتب إن الاعتقال المحتمل جرى نتيجة عملية رصد قامت بها “الاستخبارات السورية والروسية”، وإنها جاءت عقب مغادرة “البغدادي” القسرية للموصل نتيجة مطاردة القوات العراقية له في 2 أبريل/نيسان 2017 ودخوله إلى الحدود السورية.

إلا أنه لا توجد حتى الآن أية أدلة أو تفاصيل قد تضفي مصداقية ما على هذا الإعلان الذي جاء عقب ظهور تصريحات ترجح هروب زعيم تنظيم داعش إلى شمال سوريا بعد ازدياد الضغط العسكري على معقل التنظيم في مدينة الموصل بالعراق.