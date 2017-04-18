هناك بعض الأخطاء التي نرتكبها يومياً أثناء الاستحمام، والتي لا نتوقع أحياناً مدى تأثيرها على صحة بشرتنا. وكما ذكر موقع ” Brightside” هذه هي أبرز 5 أخطاء نرتكبها يومياً عند الاستحمام:

استخدام المياه الساخنة بشكل مفرط

الماء الساخن والذي يصل إلى درجة حرارة 60 درجة يجعل البشرة جافة جداً، كما أنه يزيد من تدفق الدم، الذي غالباً ما يؤدي إلى الالتهابات والطفح الجلدي. ومن الافضل أن لا تزيد درجة حرارة المياه عن 35 درجة.

الاستحمام لفترة طويلة جداً

الاستحمام لفترة طويلة تصل إلى 20 دقيقة تؤدي إلى جفاف الجلد كثيراً، وهذا ما يُؤدي إلى الطفح الجلدي والحكة. والمُدة المُثلى للاستحمام هي 10 دقائق.

الاستخدام المتكرر للمواد الرغوية

تستنزف المواد الرغوية الزيت الطبيعي الموجود في البشرة، وهذا ما يُؤدي إلى جفاف وخشونة الجلد.

استخدام اسفنجة مبللة

الإسفنج أو الليف الرطب يُعتبر مكان مثالي لنمو البكتيريا، لذلك يجب بعد استخدامها وضعها في مكان جيد التهوية لتجف، كما لانه من الأفضل تغييرها مرة كل شهر.

الإفراط في التجفيف

من الأفضل تجفيف جسمك بمنشفة ناعمة، وتركه رطب بعض الشيء. ثم استخدم الكريم المُفضل لديك، ذلك يساعد على ترطيب بشرتك بشكل أفضل.