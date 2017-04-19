صندوق النقد العربي يمول تجهيزات متطورة للمستشفى الاهلي في الخليل

الخليل/PNN- مول صندوق النقد العربي تجهيزات متطورة للمستشفى الأهلي بقيمة 841000 ثمانمائة وواحد وأربعين ألف دولار أمريكي من خلال البنك الإسلامي للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون.

وتقرر من خلال وحدة صندوق الأقصى في البنك الإسلامي للتنمية في جدة صندوق النقد العربي تمويل مشروع لشراء وتوريد أجهزة طبية لمركز كهرباء القلب في المستشفى الأهلي بالخليل بقيمة 841000 ثمانمائة وواحد وأربعين ألف دولار أمريكي لتكون الوحدة الوحيدة والأكثر تطوراً في مجال الخدمات الطبية المقدمة لأهل فلسطين.

ومن الجدير ذكره أن مركز الأهلي للقلب يعتبر من أهم وأكبر المراكز تطوراً في فلسطين والمنطقة ويعمل فيه نخبة من الأطباء والممرضين والفنيين الأكفاء في تخصصات القلب من قسطرة تشخيصية وعلاجية وجراحة القلب المفتوح وكهرباء القلب وتشخيص وعلاج مشاكل القلب المختلفة.

وعبر رئيس جمعية أصدقاء المريض الأستاذ عبدالكريم الزغير عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجهات المانحة والممولة للمشاريع الحيوية في المستشفى الأهلي مبيننا عن أن سياسة إدارة المستشفى الأهلي بالخليل تعمد إلى رفد المستشفى الأهلي بكافة الخدمات الطبية المميزة وأحدث الأجهزة والتقنيات في المجال الطبي تلبية لاحتياجات المرضى ومن يعاني مشاكل في القلب.