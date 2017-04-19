الاردن وامريكا تستحوذان على النسبة الاعلى من صادرات الشركات الفلسطينية

رام الله/PNN- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، ” أن شركات فلسطينية تمكنت خلال الشهر الماضي من تصدير ماقيمته 7.5 مليون دولار تقريباً، من المنتجات الزراعية و الحجر والرخام إلى الأردن وأمريكا والإمارات و السعودية.

ووفق التقرير الإحصائي لشهر آذار الصادر عن دائرة الدراسات والإحصاء صادقت الوزارة على 582 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، جاءت محافظة طوباس في المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى 32.1%، ومن ثم محافظتي الخليل وبيت لحم بنفس النسبة بحوالي 21.0%، تلتها محافظة قلقيلية بنسبة وصلت إلى 8.9%.

و بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال الشهر المنصرم 7.5 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة أريحا والأغوار فيها بما نسبته 18.6%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 18.4%، ومن ثم محافظة الخليل بنسبة 17.2%، وجاءت مساهمة صادرات المنتجات الزراعية في المقام الأول وبنسبة 28.1%، وصادرات منتجات الحجر والرخام في المقام الثاني بنسبة 24.5% من مجمل القيمة.

وأظهرت بيانات التقرير ارتفاعاً في عدد شهادات المنشأ بنسبة 24.9% مقارنة بالشهر السابق، و8.8% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016، و انخفاضاً في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 2.6% لشهر آذار 2017 مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 1.3% مقارنة مع الشهر المناظر 2016.

و تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية من حيث عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة بنسبة وصلت 26.1%، تلتها أمريكا بنسبة 25.6%، من ثم الإمارات بنسبة وصلت إلى 21.0%، أما من حيث قيمة شهادات المنشأ فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد بنسبة 45.7%، تلتها الإمارات العربية بنسبة 19.6%، وجاءت في المرتبة الثالثة السعودية بنسبة بلغت 8.0%.