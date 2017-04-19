المحافظ رمضان يستقبل وفدا من البعثة الطبية الأردنية في المستشفى الميداني

جنين/PNN- استقبل محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان في مكتبه ، اليوم الاربعاء، الطاقم الطبي الجديد في المستشفى الميداني الأردني وضم الوفد : مدير المحطة د. سلطان الموسى ، وضابط الارتباط جابر الأزايدة ، والطبيبين أحمد عجو ، وعلاء السرحان ، ومدير العلاقات العامة يوسف السعدي .

وأعرب المحافظ رمضان عن شكره وتقديره للأردن حكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني على كافة المستويات ، ومشيدا بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ، والعلاقة المتجذرة التاريخية بين الشعبين .

وأكد المحافظ رمضان على الدور الإنساني الذي يقدمه الطاقم الطبي الأردني لأبناء محافظة جنين منذ سنوات طويلة من خدمات صحية مجانية التي أسهمت فير التخفيف عن المواطنين . معربا عن استعداده بتقديم كافة الدعم والتسهيلات لعمل الطاقم الطبي .

وقال الوفد الطبي الأردني ” أننا موجودين في فلسطين الوطن الثاني للأردنيين ، من أجل تأدية واجب إنساني ووطني اتجاه أخوانا الفلسطينيون بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ، وأضاف أعضاء الوفد نحن شعب تاريخنا متجذر ، نتقاسم الأفراح والأحزان والتعاون في كافة المجالات .

مثمنين جهود المحافظ رمضان في المتابعة والرعاية المستمرة لشؤون البعثة الطبية الأردنية .