توقيع اتفاقيات تعاون بين هيئة تسوية الاراضي والمياه وبلدية قراوة بني حسان

رام الله/PNN- وقعت بلدية قراوة بني حسان- محافظة سلفيت ممثله برئيسها تامر بهجت ريان، اتفاقيه تعاون لتنفيذ مشروع تسوية لجميع اراضي قرية قراوة بني حسانفي اطار استمرار التعاون فيما بين هيئة تسوية الاراضي والمياه والبلديات والمجالس المحلية والقروية.

وذلك مع هيئة تسوية الاراضي والمياه ممثله بالقاضي موسى شكارنة للبدء في اعمال تسوية الأراضي في المناطق المختصة، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته، وقانون انشاء هيئة تسوية الاراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016، وذلك لاعلان التسوية في منطقة اختصاص البلدية مما يترتب عليه اصدار امر التسوية ومباشرة العمل في المنطقة.