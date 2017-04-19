د. عواد يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الصحي المشترك

رام الله/PNN- بحث وزير الصحة د. جواد عواد صباح، اليوم الاربعاء، مع السفير الصيني المعتمد لدى فلسطين السيد تشن شينغتشونغ، سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك.

جاء ذلك خلال إستقبال الوزير عواد للسفير الصيني في مكتبه برام الله.

واستعرض الوزير عواد الوضع الصحي في دولة فلسطين وما تقوم به وزارة الصحة من جهود حثيثة للنهوض بالقطاع الصحي الفلسطيني وسعيها الدؤوب لتوطين الخدمات الطبية في فلسطين.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة إمكانيات دعم الحكومة الصينية لبناء كلية للتمريض والقبالة برام الله، حيث أعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره للصين حكومة وشعبا على ماتقدمة من دعم ومساندة لفلسطين على كافة الأصعدة لاسيما القطاع الصحي.

من جانبه أبدى السفير الصيني إستعداد بلاده لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الصحي الفلسطيني والعمل على تعزيز التعاون المشترك من خلال تدريب الطواقم الطبية الفلسطينية.