“الصحة” و “برنامج الامم المتحدة الإنمائي” توقعان إتفاقيات ب 1.6 مليون دولار

رام الله /PNN- وقعت وزارة الصحة مساء اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع صحية وذلك بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وبقيمة مالية تصل الى 1.6 مليون دولار.

ووقع الإتفاقية وزير الصحة د. جواد عواد ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد روبيرتو فالنت وذلك في مقر الوزارة برام الله.

وأعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره للبنك الإسلامي للتنمية على دوره الهام في دعم المشاريع الصحية وتوفير التمويل اللازم، شاكرا في الوقت نفسه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهودهم في مساندة القطاع الصحي الفلسطيني ووزارة الصحة.

وتشمل الإتفاقية تجهيز 28 سرير عناية مركزة في مستشفى الخليل الحكومي مع أجهزة للتنفس الصناعي وشاشات للمراقبة، وإنشاء بنك للدم ومختبر وقسم للأحياء الدقيقة في مستشفى جنين الحكومي.

كما تشمل المشاريع بناء تسوية للخدمات، ومستودع للأجهزة الطبية، وطابق جديد للعيادات الخارجية والمختبر والأشعة ، وطابق جديد أخر لقسمي الباطني والأطفال في مستشفى يطا الحكومي.