ابتداء من يوم الاحد القادم .. اطلاق خدمة الحجز المسبق للسفر عبر جسر الملك حسين

عمان/PNN – اعلنت مديرية الامن العام / ادارة أمن الجسور وشركة النقليات السياحية الاردنية “جــــــــت” خدمة جديدة للراغبين بالسفر عبر جسر الملك حسين بين “نقطتي العبور” الى اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية عن اعتماد خدمة الحجز المسبق للراغبين بالسفر ما بين “نقطتي العبور” الى اراضي السلطة الوطنية وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل الموافق 23/4/2017 .

وتوفر الخدمة الجديدة الكثير من الوقت والجهد في انتظار الانتقال ما بين نقطتي العبور والتواجد قبل وقت طويل لهذه الغاية ، حيث ستكون الاولوية دائما بالسفر للركاب الذين لديهم حجز مسبق مثبت من خلال مكاتب جت المنتشره في ارجاء المملكة والمبينه ادناه ، حيث سيتضمن الحجز المسبق الوقت المقرر للعبور عبر نقطة جسر الملك حسين ، دون الحاجة للقدوم قبل ساعات طويلة وانتظار الدور حتى يسمح للراكب بالانتقال بين نقطتي العبور.

وفيما يلي اسماء وعناوين مكاتب شركة جــت التي تقوم بعملية الحجز المسبق :

العبدلي _ شارع الملك حسيـــن _ مبنى رقم 224 _ مقابل مستشفى الاسلامي

الوحدات _ داخل مجمع الجنوب _ خلف السوق المركزي

السابع _ مقابل مبنى الملكيه الاردنيه _ مبنى رقم 28

طبــربور _ شارع صرح الشهيد_ أسفل مجمع الشمال _ بجانب محطة توتال

رغدان _ وسط البلد _ مجمع رغدان السياحي _ خلف نقطة الدفاع المدني

الزرقاء _ داخل المجمع القديم _ مقابل المؤسسة المدنية

أربد _ مجمع عمان الجديد

للحجز والاستفسار هاتف رقم :065664141

من جهته اكد مدير عام شركة النقليات السياحية الاردنية جت “مالك حداد ان هذه الخدمة الجديدة تأتي في اطار سعي الشركة لرفع سوية خدماتها المقدمة لعملائها ، واختصاراً للوقت والجهد المطلوب وللتسهيل على الراغبين بالسفر عبر نقطتي العبور لاراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ، وفي مسعى للانتهاء من مشهد الاكتظاظ والتواجد في موقع الجسر قبل ساعات لضمان العبور ، حيث يتضمن الحجز تنظيم عملية السفر وفق أوقات محدده ومعروفة للراكب سلفا لدى قيامه بعملية الحجز المسبق من احد مكاتب شركة جت .

واضاف حداد ان هذه الخدمة الجديدة سوف يتم اعتمادها مستقبلا بشكل رئيسي واساسي بعد فترة التجربة ليصار الى عدم استقبال اي مسافر ما لم يكن قد قام بعملية الحجز المسبق.

وشكر حداد مدير الامن العام وادارة امن الجسور على التعاون الكبير والجهود المبذولة لتطوير الاداء واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمة للمواطنين واختصار الوقت والجهد عليهم .