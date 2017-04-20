معايعة: ارتفاع كبير في اعدادا السياح خلال الربع الاول من العام 2017

بيت لحم/PNN- اكدت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة على ان فلسطين شهدت حركة سياحية نشطة خلال الربع الاول من العام الحالي 2017، مشيرة الى ان عدد الزوار خلال هذا الربع قد وصل الى 583,168 سائح مقارنة مع 352,329 سائح لنفس الربع من العام 2016، حيث ان الارتفاع في اعداد السياح قد أثر ايجابا في اعداد ليالي المبيت، حيث وصل عدد ليالي المبيت في الفنادق الفلسطينية في الربع الاول من العام 2017 الى حوالي 280 ألف ليلة مبيت مقارنة مع 207 ألف ليلة مبيت في نفس الربع من العام 2016.

و اكدت معايعة على ان الارتفاع في اعداد السياح وليالي المبيت جاء كنتيجة لجهود وزارة السياحة والاثار والقطاع السياحي الخاص في العمل على تطوير هذا القطاع من خلال برامج التسويق والترويج السياحي لفلسطين والمشاركات المكثفة في اغلب المحافل السياحية الدولية للتأكيد على ان فلسطين وما تمتلكه من مدن ومواقع سياحية واثرية وتراثية وتاريخية مفتوحة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، فضلا عن فتح المجال وتذليل العقبات امام القطاع السياحي الفلسطيني الخاص للتشبيك المباشر مع نظرائه من حول العالم ، وذلك لاستقطاب وفود سياحية جديدة و ضمن برامج و خطط سياحية فلسطينية تستخدم المرافق والبنية التحتية السياحية الفلسطينية .

وتحدثت وزيرة السياحة والاثار عن اهمية الانماط السياحية الجديدة والتي يتم ترويجها في فلسطين كسياحة المسارات و السياحة المجتمعية والسياحة البيئية وغيرها، حيث عملت هذه الانماط على رفد السلة السياحية التي تمتلكها فلسطين، ولتصبح فلسطين مقصد سياحي طوال ايام السنه، ولتكون بذلك رافداً استراتيجياً لاستغلال مواردها السياحية وإمكانات فلسطين الطبيعية بشكل يضمن استدامتها ويغنينا عن الاعتماد على المصادر التقليدية للسياحة الوافدة، مما سيشكل مصدرا وموردا مهما لجلب الوفود السياحية الى فلسطين بشكل أكبر وضمن برامج سياحية أفضل واشمل ومتنوعة أكثر من السابق.

وكانت فلسطين قد شهدت خلال اسبوع عيد الفصح اقبالا كبيرا من السياح وخاصة السياح المصريين الاقباط الذين بلغ عددهم قرابة 6000 سائح اقام غالبيته في فنادق محافظة بيت لحم طوال اسبوع عيد الفصح.