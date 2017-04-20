5 طرق تمنعك من تناول الحلوى يومياً

كتبت- ميرا ماهر

يختلف اشتهاء تناول السكريات من شخص لآخر، وأحياناً عديدة لا يستطيع البعض التحكم في الكمية التي يتناولها يومياً. قدمت صحيفة البيان الإماراتية بعض النصائح التي تساعدك على تخفيف اشتهائك للحلويات كالتالي :

-إذا كنت ممن يحبون تناول الحلويات بعد وجبة الطعام، عليك زيادة حصة البروتين والألياف “الخضروات والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة” في وجباتك، حيث أن أكل السكريات والنشويات سيزيد من إفراز هرمون الأنسولين، ما يجدد الرغبة في اشتهاء السكريات مرة أخرى.

-معظم غذاء الدماغ من الجلوكوز، مما يجعلك تشتهي الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات كلما شعرت خلايا الدماغ بنقص الجلوكوز. للتغلب على هذه الحالة تناول الأطعمة الغنية بالغلوتامين، مثل: اللحوم، والبيض، والملفوف، والبيض، والمكسرات، والبقوليات، والمأكولات البحرية.

– إذا كنت ممن يتناولون الشوكولاتة والحلويات كلما شعرت بانخفاض حالتك المعنوية، فهذا يعني أن تناولها يؤثر على العاطفة. عليك في هذه الحالة وضع قائمة أسبوعية للطعام لا تخرج عنها. سيساعدك التخطيط للوجبات وتحديد بعض أنواع الحلوى والفواكه على ضبط اشتهاء السكر.

-يستخدم البعض الحلويات كنوع من معاقبة الأطفال، لكن على العكس، فذلك سيزيد من اشتهائهم للسكريات في المستقبل، وسيصعب كسر هذه العادة.

-إذا كنت تعاني من تناول الكثير من الحلوى يومياً، عليك مراقبة توقيت اشتهائك للحلوى، والاستعداد للقيام بنشاط رياضي خفيف عوضاً عن تناولها، مثل المشي أو الركض غير السريع لـمدة 15 دقيقة.

رجل يغرق 6 مرات على مدار 276 عاما وينجو من الموت.هيو ويليامز كلمة السررجل يغرق 6 مرات على مدار 276 عاما وينجو من الموت!

المصدر: MSN.