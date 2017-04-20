محافظ طولكرم يطلع على مقتنيات الاسرى واعمالهم بمعرض في جامعة خضوري

طولكرم/PNN- إطلع محافظ طولكرم عصام أبو بكر على مقتنيات الأسرى وصورهم ورسوماتهم والأشغال اليدوية الخاصة المشمولة ضمن معرض نظمه طلبة مساق الحركة الاسيرة بجامعة فلسطين التقنية خضوري باشراف د. علاء عياش، وبالتعاون مع مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين بطولكرم، ومن خلال فعاليات اللجة الوطنية لاحياء يوم الأسير ودعم الأسرى باضراب الحرية والكرامة.

وتجول المحافظ أبو بكر داخل مرافق المعرض بمشاركة كل من عصمت أبو صاع، مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ود. علاء عياش من جامعة خضوري، إلى جانب مشاركة جهات الاختصاص بالمحافظة، حيث أكد المحافظ أبو بكر عن أهمية توثيق تجربة الحركة الأسيرة، من خلال مقتنيات الأسرى، وروايتهم، وأشغالهم اليدوية، لتسليط الضوء على تلك التجربة التي تستحق التدريس في مدارسنا وجامعاتنا، ومعاهدنا، لنجسد معاً في عقل الطلبة تلك التجربة.

وقدم د. عياش للمحافظ أبو بكر شرحاً عن دور طلبة مساق الحركة الأسيرة بجامعة خضوري، من خلال التركيز على معاناة الأسرى، والاستماع إلى تجارب الأسرى المحررين، موضحاً أن المعرض يجسد فكرة التعاون والشراكة مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية على مستوى المحافظة، لاظهار هذه القضية العادلة وابرازها، وتحديداً في ظل ما يتعرض له أسرانا من انتهاك يومي متواصل من إدارات سجون الإحتلال.

بدورها أشارت أبو صاع إلى أن المعرض يحتوي على اشغال يدوية ومخطوطات وصور، ورسومات للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وكذلك لاسرى محررين، وأسيرات، كان الهدف منه اطلاع الطلاب وجميع زوار المعرض على ما تعرض له الأسرى من ظلم داخل سجون الاحتلال.