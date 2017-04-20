توقيع مشاريع إيطالية لإعادة اعمار غزة بقيمة 2 مليون يورو

ايطاليا/PNN-وقَّعت وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، عقود مشاريع في المنحة الإيطالية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوان (2014) على قطاع غزة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بمدينة غزة بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة ومدير مكتب معالم الاستشاري زهير مدوخ الطرف الموقع، وممثلين آخرين من الوزارة.

وقال الحساينة: إن الوزارة توقّع اليوم عقود مشاريع التصميم والخدمات الهندسية لأعمال التخطيط والبنية التحتية لأبراج الندى شمال قطاع غزة بقيمة 2 مليون يورو”.

وتشمل المنحة الإيطالية كاملةً إعادة بناء برج المجمع الإيطالي وإعادة تأهيل 17 برجا من أبراج الندى متضررة جزئياً بما يشمل البنية التحتية، وبناء 7 أبراج جديدة بتكلفة اجمالية تصل إلى 16.450 مليون يورو

وأكد الحساينة أنه سيتم قريباً العمل على إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي الذي دمر خلال العدوان الإسرائيلي، وذلك بعد موافقة الحكومة الإيطالية على المخططات الهندسية الإنشائية النهائية للبرج بقيمة 5 ملايين يورو.

وأوضح أنه فور وصول الأموال من إيطاليا ستبدأ الوزارة بطرح العطاء وبناء 7 أبراج سكنية جديدة بمنطقة أبراج الندى بسعة 95 وحدة سكنية؛ لإسكان أصحاب البيوت المدمرة في عزبة بيت حانون.

كما ذكر أنه سيتم خلال أقل من شهر تسليم 300 وحدة سكنية في منطقة جحر الديك والتي تم بناؤها بتمويل تركي؛ لأصحاب البيوت المدمرة، ومستحقيها من أصحاب الأسر الفقيرة.

وأوضح الحساينة أن حكومة التوافق ورئيسها رامي الحمد الله تواصل تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة؛ رغم ما تمر به الحكومة من أزمات عميقة وأبرزها الأزمة المالية الناتجة عن التراجع الحاد في الدعم الدولي.