حتى الأموات بإمكانهم التفاعل بمواقع التواصل

العنوان أعلاه حقيقة وليس ضربًا من الفرقعة الإعلامية، وهو ما تناوله البرنامج الأميركي Mostly Human، وتناقلته وسائل إعلام وسلط الضوء على ما تعنيه وفاة شخص ما في العالم الرقمي، شارحة كيفية التفاعل مع الأهل والأصدقاء حتى عقب مفارقة الحياة.

فقد أضحى بإمكانك أن تغرد وتراسل من تحب وأنت ميت، عن طريق برنامج DeadSocial أو “#حانوتي_سوشيال”، الذي يدير حساباتك الإلكترونية بعد وفاتك.

إذ يمكنك كمستخدم، أن تبرمج مسبقا رسائل وداع لأهلك وأصدقائك، كما يتيح لك إرسال رسائل تهانٍ بتواريخ محددة، وذلك بترك أرشيف رسائل لم تقلها من قبل.

وبلغ مستخدمو البرنامج حوالي 10 آلاف مستخدم، من الأحياء والأموات، الذين يمكنهم التواصل مع محبيهم بعد وفاتهم، أين سيظهر البرنامج تلقائيًا رسالة لهم مسبقة التسجيل.