منتخب فلسطين لألعاب القوى يستعد للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي

رام الله/PNN – يستعد المنتخب الوطني الفلسطيني لألعاب القوى للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي الرابعة، التي ستنطلق منافساتها في مدينة باكو بأذربيجان في الثاني عشر وتستمر حتى الثاني والعشرين من مايو القادم.

وسيمثل منتخب فلسطين خمسة لاعبين في البطولة التي ستشهد مشاركة 5000 رياضي في عدد من الألعاب الفردية والجماعية يمثلون 57 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

وتضم بعثة منتخب العاب القوى لدورة التضامن الإسلامي محمود يوسف مدرباً، وخمسة لاعبين سيمثلون فلسطين في عدد من السباقات وهم: محمد أبو خوصة في سباق 100م ,ومهند عيد في سباق 10000م,و ساندرا جلايطة في سباق 800م, و ميادة الصياد في سباق 10000م, ووسام المصري في سباق 1500م .

وأكد الدكتور رمزي القرم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى أن الإتحاد أنجز كافة الأمور الإدارة الخاصة بالبعثة للمشاركة في الدورة وينتظر الرد من اللجنة المنظمة للبطولة قبول مشاركة العداء وسام المصري في سباق 1500م بعد اعتذار العداء بهاء الفرا بسبب الإصابة, مشيراً أن العداء وسام المصري كان ضمن المرشحين على قائمة الاحتياط.

وأضاف القرم أن العداء نادر المصري بطل سباق الماراثون كان ضمن المشاركين في البطولة ,ولكن اعتذر عن المشاركة بسبب إلغاء اللجنة المنظمة لدورة التضامن الإسلامي سباق الماراثون ونصف الماراثون التي يختص بهم .

وأشار القرم أن اللاعبين سيكثفون من استعداداتهم للمشاركة حتى موعد البطولة المقرر في الثاني عشر من شهر مايو القادم ,متمنياً لهم التوفيق في تمثيل فلسطين تمثيلاً مشرفاً وتحطيم أرقامهم في السباقات وتحقيق أرقام جديدة لفلسطين .