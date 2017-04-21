لصحةٍ جيدة.. تناول عصير الليمون على الريق

يعتبر الليمون من العناصر المفيدة جدًا التي تعود بالمنفعة الكبيرة على الصحة الانسانية. وفي هذا الشأن، نقدم لكم أبرز الفوائد التي يتميز بها الليمون على الريق.

أولًا: لليمون فوائد عديدة خصوصاً عند تناوله على الريق، ومنها قدرته على محاربة مرض السرطان، وتشكل المركبات الفلافونويد عنصراً مهماً في محاربة الخلايا السرطانية وتمنع نموها وتطورها في الجسم، فتحمي الانسان من اصابته بهذا المرض.

ثانيًا: ينصح بتناول الليمون على الريق للمصابين بالكوليسترول والذين يعانون منها إلى حد كبير، لذا يعتبر من العناصر الطبيعية الغذائية التي تحمي الجسم وتعدل نسبة الكوليسترول في الجسم.

ثالثًا: يساهم شرب الليمون على الريق في الصباح الباكر في رفع قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية، وهذا الأمر يعود بالمنفعة الكبيرة للراغبين بتخفيض الوزن أو خسارة الوزن بشكل سريع.

رابعًا: تناول الليمون على الريق فائدة كبيرة على الصعيد الصحي النفسي والمعنوي، إذ انه يخفض الشعور بالارهاق ويمنح الجسم حيوية غير معهودة ويعيد اليه النشاط الذي كان يفتقده منذ مدة.

خامساً: كما أنه يمكن أن يساعد في كثير من الاحيان على ادرار البول، ما يساعد الجسم على التخلص من الرواسب غير المحبذة في داخله.