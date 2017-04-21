هيئة الأسرى ونادي الأسير يحذران من “حرب الشائعات” الإسرائيلية

رام الله /PNN- حذرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، من حرب الشائعات التي بدأتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون من خلال الإعلام الإسرائيلي، بهدف ضرب الإضراب.

ودعت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي مشترك، جميع الصحفيين ووسائل الإعلام، إلى عدم التعاطي مع أية أخبار أو معلومات يبثها إعلام الاحتلال، بشأن إضراب الأسرى، بشكل قاطع.

ولفتت اللجنة الإعلامية لإضراب” الحرية والكرامة” المنبثقة عن المؤسستين إلى أنها تقوم بمتابعة تطورات الإضراب بشكل متواصل على مدار اليوم، وتوفير المعلومات والأخبار للصحافيين والإعلاميين من مصادرها الموثوقة.

وأكدت اللجنة أن الاحتلال سيتعمد خلال هذه الفترة نشر الشائعات، والأخبار المضللة والملفقة عبر منصاته الإعلامية المختلفة، لضرب ثقة الشارع بالأسرى وإضرابهم.