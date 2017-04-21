موعد بداية شهر رمضان 2017 فلكياً وعدد ساعات الصيام

ننشر لكم موعد بداية شهر رمضان 2017 وعدد ساعات الصيام المتوقعة، حيث تترقب الشعوب الإسلامية في شتى بقاع العالم حلول شهر رمضان الكريم 2017 بشغف وسعادة، وإن اختلفت أسباب انتظار كل منهم لهذا الشهر الفضيل، حتى الأطفال الصغيرة تنتظره بكل شغف وسرور، فهو شهر الخيرات والبركات والنفحات الإيمانية والروحانية.

فالتائهون في الدنيا ومشاكلها ينتظرون شهر رمضان 2017 لأنه شهر التقرب من الله، يغسل فيه المسلم ذنوب العام طمعًا في مغفرة الله وأن يشحن نفسه بطاقة إيمانية تحركه بضعة أشهر أخرى قبل أن تجرفه الدنيا إلى مشاغلها وهمومها، والفقراء يتمنون أن يكون العام كله رمضان، ففيه يزداد الانفاق في الخير والتبرع والصدقات وبالتالي يجدون من يعطف عليهم في هذا الشهر الكريم أكثر مما يحدث في العام كله.

أما الأطفال ففرحتهم في رمضان 2017 مركبة لأنهم فيه يلعبون يوميًا بحريتهم وينتظرون عيد الفطر الذي يليه وفيه يلعبون ويشترون الملابس الجديدة التي لا يراها بعضهم سوى مرة او مرتين في العام، كما ان الأمهات والزوجات تتفنن في شهر رمضان باعداد أشهى الوجبات والأكلات والتي تتضمن الحلويات التي يحبها الأاطفال فيسعدون بها كثيرًا.

موعد بداية شهر رمضان 2017 فلكياً وموعد عيد الفطر المبارك 2017

ووفقًا للدراسات الفلكية فإن بداية شهر رمضان 2017 لعام 1438 هجرية سوف يوافق يوم السبت 27 مايو لعام 2017 ميلادية، وسيتم استطلاع هلال الشهر الفضيل يوم الخميس 25 مايو بمعرفة اللجان الشرعية بدار الافتاء للتأكد من الرؤية الشرعية ومدى توافقها مع التقديرات الفلكية، وسيكون عدد أيام الشهر الكريم 29 يومًا لينتهي يوم 24 يونيو 2017، وبالتالي سيكون عيد الفطر المبارك 25 يونيو 2017 غرة شهر شوال المبارك لعام 1438.

مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2017

أما عن مواعيد الصلاة في أيام شهر رمضان 2017 فسيكون الفجر على الساعة 4 صباحًا و13 دقيقة، أما المغرب فعلى الساعة 4 مساء و49 دقيقة لتكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأول حوالي 16 ساعة و36 دقيقة، أما عن صلاة الظهر فموعدها 12 ظهرا و52 دقيقة، والعصر موعده 4 و29 دقيقة، والعشاء على 9 مساء و19 دقيقة، وسوف تزداد ساعات الصيام تدريجًيا مع التحول لشهور الصيف، فيكون الفجر في نهاية الشهر الفضيل عند 4 صباحًا و9 دقائق، أما المغرب فسيكون على 8 مساء، ليصبح عدد ساعات الصيام في آخر شهر رمضان 2017 هو 16 ساعة و53 دقيقة.

من موقع : مصر فايف