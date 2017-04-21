ردا على سقوط الصواريخ بالجولان : جيش الاحتلال يقصف مواقع سورية

سورية/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع في سورية، ردًا على القذائف التي سقطت في الجانب الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان السوري، وقال في بيانه إنه قصف ‘المواقع التي اطلقت منها القذائف’.

وسقطت ثلاثة قذائف أطلقت من الأراضي السورية، اليوم الجمعة، في الجانب المحتل من هضبة الجولان، ولم تسفر عن إصابات أو أي ضرر في الممتلكات، ووفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، سقوط القذائف جاء ‘عن طريق الخطأ’ جراء المواجهات قرب الحدود الجنوبية لسورية.

وقال شهود عيان إن صفارات الإنذار دوت في الجولان السوري المحتل، سمع بعدها أصوات الانفجارات، وبحسب الشهود، في البداية سقطت قذيفة واحدة، وبعد مدة سقطت قذيفتان متتاليتان.

وتتكرر كثيرًا حالات سقوط القذائف في الجانب المحتل من هضبة الجولان خلال اندلاع المعارك في الجنوب السوري، وعادة ما تقصف المدفعية الإسرائيلية مواقع بسورية ردًا على هذه القذائف.