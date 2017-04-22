ديل بوترو يلمح لعدم مشاركته بكاس ديفيز هذا العام

ارجنتين/PNN- أثار الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، الشكوك حول مشاركته من عدمها بطولة كأس ديفيز للتنس أمام كازاخستان، بعد أن أكد أنه يستعد لمواجهة “تحديات أخرى”، وأن مدربه الجديد يجب أن يكون على مستوى خبرة الأمريكي بيت سامبراس، أو البرازيلي جوستافو كويرتن.

وقال ديل بوترو، المصنف الـ34 عالميًا بين لاعبي التنس المحترفين، حول المنافسات التي ستقام بين يومي 15 و17 سبتمبر/أيلول، في أستانا: “أشعر أنني حققت الكثير في كأس ديفيز، كان هدفا حققته في 2016. الآن أستعد لمواجهة تحديات أخرى في مسيرتي مثل جولة الأراضي الترابية المقبلة أو الوصول لمراكز أعلى في التصنيف”.

وأشار لاعب التنس، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى أن الأرجنتين كان يمكن أن تواجه “خصمًا أكثر سهولة”، مؤكدا أن الفريق الأرجنتيني اعتاد على صعوبة اللعب على أرض الخصم في كأس ديفيز.

وأوضح “إننا معتادون لأننا عشنا هذا الوضع العام الماضي وتعاملنا معه” في إشارة لتتويج الفريق الأرجنتيني بلقب كأس ديفيز في 2016 على حساب كرواتيا في زغرب.

وعن أهدافه للعام الجاري، أكد ديل بوترو أنه استعد “بشكل جيد للغاية” للمنافسة على الأراضي الترابية.

وقال “ليس سهلاً بالنسبة لي اللعب على الأراضي الترابية، لكنني متحمس للغاية؛ لأنني لم أشارك في هذا النوع من البطولات منذ سنوات، وحال سارت الأمور بشكل جيد، ستكون أمامي فرص لحصد النقاط، والوصول لمراكز أعلى في تصنيف لاعبي التنس المحترفين”.

وعن اختياره لمدربه الجديد، أقر بأنه يرغب في الاستعانة بلاعب سابق لديه خبرة عظيمة، مشيرا إلى سامبراس أو كويرتن.

المصدر: كووورة.