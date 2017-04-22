سكولز يشبه لاعب مانشستر يونايتد بنيمار

لندن/PNN- أكال بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، المديح لماركوس راشفورد، مهاجم الشياطين الحمر الشاب، مشيرًا إلى أنه يملك كافة الإمكانيات التي تجعله مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة الإسباني.

وقال سكولز، في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، “راشفورد سيكون مهاجما رائعا، لا شك في ذلك”.

وأضاف “تخوفي الوحيد منه هو سرعته، والفريق قد يضم 2 أو 3 مهاجمين أصحاب مستوى رفيع، وبذلك سيخرج راشفورد للمناطق الواسعة بالملعب”.

وتابع نجم مانشستر يونايتد السابق “ليس أمرًا سيئًا أن ينظر إلى أرقام كريستيانو رونالدو، إنه أمر مثير”.

وأتم “الأشخاص مثل نيمار يكون لديهم الموهبة، أعتقد ذلك، ومن المهم أن تعرف نوع الموهبة التي تمتلكها، وأعتقد أن راشفورد سيصبح نجما عالميًا”.

وكان جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد أشاد بالعقلية التي يتمتع بها راشفورد، بعد هدف الفوز الذي أحرزه في مرمى أندرلخت البلجيكي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وشارك راشفورد في 44 مباراة مع الشياطين الحمر هذا الموسم حتى الآن، نجح في تسجيل 10 أهداف، وصنع 5 أهداف.

المصدر: كووورة.