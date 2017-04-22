مستشفيات وزارة الصحة تقف تضامناً مع اضراب الكرامة

رام الله/PNN- أعلن وزير الصحة د. جواد عواد أن جميع الكوادر الصحية والطبية في المشافي الحكومية سينظمون وقفة تضامنية مع إضراب الكرامة الذي يخوضه الأسرى داخل سجون الاحتلال، فيما حذَّر من تعرض الأسرى المضربين لانتكاسات صحية جراء الاستمرار في الإضراب ومماطلة سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالبهم العادلة.

وأشار د. عواد إلى أن وزارة الصحة على تواصل دائم مع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع لمتابعة أوضاع الأسرى الصحية خلال الإضراب، إضافة إلى أوضاع الأسرى المرضى.

وأضاف د. جواد في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن قضية الأسرى تلقي بظلالها على كل بيت فلسطيني، فلم يسلم أي بيت تقريباً من مداهمة الاحتلال واعتقالاته، مشيراً إلى أن عدداً من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية من داخل وزارة الصحة ومن المؤسسات الطبية والصحية الأخرى تقبع في سجون الاحتلال.

وأكد أن اجتماعًا قريباً سيتم عقده في وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر لإطلاعهم على الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى وأوضاعهم الصحية داخل سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية ستبدأ فعاليات تضامنية يوم الثلاثاء المقبل، وستكون أولها وقفة تضامنية لمدة ساعة أمام المستشفيات الحكومية تضامناً مع الإضراب الجماعي الذي تخوضه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تحت عنوان “الحرية والكرامة”.

وحذر وزير الصحة من تعرض حياة الأسرى المضربين للخطر في حال استمرت سلطات الاحتلال في المماطلة بتحقيق مطالبهم، في حين أكد سعي القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله لإنهاء معاناة الأسرى، حيث تتواصل القيادة مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم.

وشرع قرابة 1500 أسير بإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ السابع عشر من الشهر الجاري، للمطالبة باستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، ومن هذه المطالب: حقهم بالزيارة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.