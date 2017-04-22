طوباس: وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام

طوباس/PNN- شارك عشرات المواطنين في مدينة طوباس، اليوم السبت، في وقفة تضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي.

ونظمت الوقفة أمام جامعة القدس المفتوحة في المدينة، بمشاركة العشرات من طلبة الجامعة، ومواطنين، وأسرى محررين، والهيئة التدريسية في الجامعة.

وقال منسق حركة الشبيبة في الجامعة، رامي دراغمة،” إن الأسرى هم قلب الشعب الفلسطيني الذي يشكل جسدا واحدا، وإذا اشتكى جزء من هذا الجسد اشتكت باقي أجزاؤه”.

بدوره قال النشاط المجتمعي، فواز أبو دواس، ان “اختيار مكان فيه تجمع بشري كالجامعات والمدارس، هو خطوة لتعزيز ثقافة إضراب الأسرى عن الطعام لدى أطياف الشعب الفلسطيني”.

وفي السياق، اكد نائب محافظ محافظة طوباس، أحمد الأسعد، أن موضوع الأسرى على قائمة أولويات القيادة الفلسطينية، مطالبا باستمرار تنفيذ برنامج فعاليات التضامن مع إضراب الأسرى.

من جهته، قال الأسير المحرر محمد الشاويش، إن “قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني كافة”، مطالبا كافة الجهات والفصائل بالمشاركة في الفعاليات المساندة لهم”.

يذكر أن أكثر من 1500 أسير فلسطيني يخوضون منذ السابع عشر من نيسان الحالي، إضرابا عن الطعام؛ لتحقيق مطالبهم.