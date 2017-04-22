بالصور: جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد الفتى احمد غزال

نابلس/PNN- شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد الفتى أحمد غزال (17 عاما)، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في نابلس، وصولا إلى ميدان الشهداء وسط المدينة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأدى المشيعون الصلاة عليه، قبل أن يوارى الثرى بالمقبرة الغربية في المدينة.

ورفع المشيعون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وشارك في التشييع شخصيات رسمية وأهلية من المحافظة.

واستشهد الفتى غزال في الرابع من نيسان/ابريل الجاري في البلدة القديمة من القدس المحتلة برصاص قوات الاحتلال، واحتجز جثمانه لأكثر من 20 يوما .

وسملت قوات الاحتلال جثمان الشهيد غزال، أمس الجمعة، قرب مفرق جيت غرب مدينة نابلس.