نادي الأسير يتقدّم بشكوى ضد منع المحامين من لقاء الأسرى المضربين

رام الله/PNN – قالت اللّجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، اليوم السبت، أن شكوى تمهيدية تقدم بها نادي الأسير الفلسطيني باسم عدد من المحامين الذين جرى منعهم من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام منذ بداية الإضراب في تاريخ 17 نيسان/ ابريل 2017، من أجل رفع التماس للجهات المختصة في مصلحة سجون الاحتلال.

هذا وبيّنت اللجنة المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن هذه الشكوى تأتي في إطار الجهود القانونية التي تبذلها المؤسسات في متابعة الإضراب، مشيرة إلى أن إجراءات المنع مازالت قائمة وبأشكال مختلفة، إما بالمنع المباشر، أو بعرقلة المحامين بفرض شروط وذرائع لإتمام الزيارة، مع العلم أن زيارة واحدة فقط سمحت بها إدارة السّجون لثلاثة أسرى في سجن “عوفر” منذ بدء الإضراب.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن محاميه اختصّوا في الشكوى المستعجلة بحالة منع إدارة سجني “نفحه” و”ايشل” يوم الخميس الموافق 20 نيسان/ ابريل 2017؛ أحد محامي نادي الأسير من زيارة الأسرى المضربين بدون إعطاء أي مبرر منطقي وقانوني للمنع، وذلك على الرغم من التنسيق المسبق مع إدارة السجون لهذه الزيارات والموافقة عليها، ولكن وبعد توجّه المحامي إلى السّجنين وانتظاره لعدّة ساعات؛ أبلغته الإدارة بأنه لا توجد إمكانية لزيارة الأسرى المضربين بذرائع واهية مختلفة منها: “ضغط العمل”.