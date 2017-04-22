السفير شامية يلتقي نائب وزير خارجية سريلانكا

كولومبو/PNN – في إطار زيارته لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، التقى السفير د. مازن شامية مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون اسيا وافريقيا واستراليا مع نائب وزير الخارجية السريلانكي د. هارشا دي سيلفا، و ذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى سريلانكا زهير حمد الله، وهشام ابو طه من سفارة دولة فلسطين لدى سريلانكا، ويعاد جرادات من وزارة الخارجية الفلسطينية.

حيث تناول الطرفان آخر التطورات على الساحة الاقليمية والدولية والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتحركات التي تقودها القيادة الفلسطينية مع الاطراف الاقليمية والدولية لانقاذ عملية السلام، حيث استعرض السفير شامية التحرك الفرنسي ومبادرته بهذا الشأن، والاجتماع التحضيري عام 2016 والمؤتمر الذي انعقد في باريس لاحقاً بحضور اطراف إقليمية ودولية، والرفض الاسرائيلي لهذه المبادرة، بالاضافة الى رفض اسرائيل لمبادرة الرئيس الروسي بوتين لعقد لقاء ثلاثي يجمعه بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، و تم استعراض مخرجات القمة العربية التي عقدت مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية، والتأكيد العربي على المبادرة العربية للسلام والالتزام بتسلسلها من حيث الانسحاب وانهاء الاحتلال مقابل السلام و ليس العكس. والتحرك الفلسطيني نحو المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة لها كأدوات للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه في ظل استمرار العدوان والاستيطان والتهويد والحصار والانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

من جانبه، اكد نائب وزير الخارجية السريلانكي على موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة انهاء الاحتلال و قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووجوب تضافر الجهود الدولية لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني.

هذا واستعرض السفير شامية مع نائب وزير الخارجية السريلانكي مجريات المشاورات السياسية التي انعقدت بين الطرفين ومخرجاتها، و الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها، وضرورة الاسراع في انجازها مع جهات الاختصاص والدوائر القانونية و البرلمانية.

واتفق الجانبان على وجوب عقد اللجنة المشتركة الفلسطينية السريلانكية في الخريف المقبل في كولومبو او رام الله.

حيث ثمن السفير شامية لنائب الوزير دوره الفاعل في دفع عجلة العلاقات الثنائية الى الامام، كما و قدم له دعوة لزيارة فلسطين.

من جانبه، شكر نائب وزير الخارجية السريلانكي د. هارشا دي سيلفا السفير شامية و الوفد الفلسطيني على الزيارة، وأكد على أهمية التواصل بين الجانبين على كافة المستويات والأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية والاعلامية، وذلك للحفاظ على مستوى العلاقات الثنائية و ضمان تقدمها وتطورها.