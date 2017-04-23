الكثافة منذ الدقيقة الأولى

قالت “أس” إن زيدان طلب من لاعبيه الكثافة في الضغط واللعب بنفس النهج الذي واجهوا به البايرن، منذ الدقيقة الأولى في الكلاسيكو، ويريد المدرب من لاعبيه أن يستمروا في تقديم العروض الجيدة، خاصةً بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وربما يكون التعادل نتيجة أكثر من ممتازة لريال مدريد أمام برشلونة، فالفارق سيبقى ثلاث نقاط كما هو، مع وجود مباراة مؤجلة للميرينجي، إلا أن زيزو لا يريد التفكير في التعادل، ولا يرغب إلا في الفوز بالمباراة وتوسيع الفارق لست نقاط، وقد شدد على لاعبيه بضرورة هذا الأمر مرارًا وتكرارًا.

الكرات الهوائية

يسعى ريال مدريد لاستغلال أحد أبرز نقاط قوته، وهي الكرات الهوائية والتي سجل منها الفريق 18 مرة هذا الموسم، في وجود راموس وكريستيانو وبيل، كما أن الفريق تلقى هدفًا واحدًا من ضربة ركنية هذا الموسم، كانت من أرتورو فيدال، لاعب بايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا، وسيحاول الفريق الملكي إيذاء برشلونة بهذه النقطة القوية.

حصار كاسيميرو لميسي

منذ ست مباريات لم يستطع الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يهز شباك ريال مدريد، وتعرض للكثير من الانتقادات حول عدم ظهوره بشكل قوي في مباريات الكلاسيكو الأخيرة، أو أمام يوفنتوس، وسيوظف زيدان لاعبه البرازيلي كاسيميرو لتحجيم دور ميسي في المباراة، كما فعل اللاعب في المباريات الأخيرة بين الفريقين.

BBC

يعلم زيدان أن السيطرة على المباراة أمام برشلونة أمر صعب نوعًا ما على فريقه، ولكن هذا لن يمنعه من طلب التضامن بين خطوط الفريق، وعدم السماح لبرشلونة بالتواجد في الأماكن الخطيرة، كما طلب من ثلاثي الهجوم “BBC” مساعدة بقية الخطوط، وعدم البقاء في الأمام فقط، خاصةً الويلزي جاريث بيل، والذي أدى دورًا كبيرًا في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونيخ، وكان مساندًا لكارفخال في الدفاع، أما كريستيانو وبنزيما فسيطلب زيزو منهما منع إنييستا من إمداد الفريق الكتالوني بالكرات في الأمام.

اتحاد اللاعبين

هذا ما يقوله زيدان في كل مؤتمر صحفي، فالفريق يمتلك 24 لاعبًا يراهم زيدان مهمين، وآخرهم كان كوينتراو الذي شارك مؤخرًا، يريد المدرب الفرنسي إيصال رسالة إلى اللاعبين بأن الجميع مهم، وأن المشاركة ليست حكرًا على أحد، فأي لاعب يمكنه أن يشارك في المباريات.

المصدر: كووورة.