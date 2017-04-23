طلبة الجامعات السلوفاكية يقيمون بطولة لكرة القدم دعما لاضراب الاسرى

براتيسلافا/PNN- أقام الاتحاد العام لطلبة فلسطين في جمهورية سلوفاكيا، بالتعاون مع عدد من الاتحادات والرابطات الطلابية، في جامعات العاصمة براتيسلافا، بطولة خاصة لكرة القدم، دعما لإضراب الحرية والكرامة، الذي يخوضه أسرانا البواسل لليوم السادس على التوالي، وذلك يوم السبت.

وشاركت ست فرق طلابية، اثنان منها فلسطينيان، وفريق عربي مشترك، وفريق قاري إفريقي، بالإضافة إلى فريق لتجمع الطلبة الألبان، وفريق للطلبة للسلوفاك، في بطولة كرة القدم، التي أقيمت في الملعب المغطى، لجامعة براتيسلافا.

وجرت عدة مباريات، تأهل فيها فريق الطلبة الألباني، للفوز بالمركز الأول، ليحل بعده الفريق الفلسطيني في المركز الثاني، بحضور جمع غفير من طلبة ثلاث جامعات رئيسية في العاصمة السلوفاكية، شارك طلابها في البطولة.

وسلم سفير دولة فلسطين لدى جمهورية سلوفاكيا، عطاالله قبيعة، الكأس للفريق الفائز، وقال أن “رسالة البطولة التضامنية، مع أسيراتنا وأسرانا تؤسس لجهد تفاعلي أكبر، يمكن لكل طالب فلسطيني، أن يكون فيه سفيرا لبلاده، للتعريف بقضيته المركزية، والدفاع عن عدالة نضالها من أجل الحرية والاستقلال”

وأضاف “أن الطلاب الفلسطينيين كانوا منذ بدايات العمل الوطني، يشكلون رافعة حيوية، لخدمة القضية الفلسطينية”. وأشار في سياق متصل أن السفارة تعمل بتعليمات من وزارة الخارجية الفلسطينية، مع الجهات الرسمية في سلوفاكيا، لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين، ملمحا إلى أن “وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكية، قد وعدت بدارسة الموضوع، بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة”

من جهته؛ قال الاتحاد العام لطلبة فلسطين في رسالة مشتركة، ” أن فكرة إقامة مثل هذه البطولة، على رمزيتها، جاءت لتعبر عن دعم مجاميع الطلبة الفلسطينيين في جمهورية سلوفاكيا، لإضراب الحرية والكرامة، الذي يخوضه أسرانا الأبطال في سجون ومعتقلات دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام”.

وأشاد الاتحاد بنوعية التفاعل الذي لاقته الفكرة، بين الطلاب المشاركين في البطولة، من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، مثمنا “حجم الدعم الذي تلقاه الاتحاد العام لطلبة فلسطين، من سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية سلوفاكيا، لإنجاز هذه الفعالية الرياضية، بالشكل المطلوب”.