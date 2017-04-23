قلقيلية: معرض ” نصرة الأسرى في يوم المسرى”

قلقيلية/PNN- افتتح محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة، اليوم الاحد، معرض ” نصرة الأسرى في يوم المسرى “، الذي تنظمه جمعية نور الله الخيرية في مقرها الكائن بمدينة قلقيلية، ويضم المعرض زوايا متعددة تروي واقع الأسرى في سجون الاحتلال، وأشغال يدوية من إنتاج عائلات الأسرى.

وشارك في افتتاح المعرض: طارق اعمير رئيس بلدية قلقيلية، مدير نادي الأسير لافي نصوره، محمد داود رئيس الجمعية، نائله فحماوي عوده مديرة التربية والتعليم، ممثلين عن إقليم حركة فتح، وممثلي المؤسسات الأهلية والحكومية.

وخلال افتتاح المعرض ثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها جمعية نور الله الخيرية، مؤكداً على أهمية المعرض الذي يأتي في وقت يعلن الأسرى عن أكبر إضراب مفتوح عن الطعام، موجهاً للأسرى التحية، مشيداً بعطاءاتهم ونضالهم وصمودهم الأسطوري.

وأكد المحافظ … أن كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي تتفاعل مع قضية إضراب الأسرى بشكل كامل همهم أن يذهب الأسرى إلى الموت، وهذا يتطلب جهداً فلسطينياً داعماً للأسرى لينتصروا في معركتهم التي خاضوها، مشيراً إلى أهمية تفعيل برنامج المقاطعة الإسرائيلية، وهذا الأمر يتطلب قراراً على مستوى الفرد والمجتمع، وسلاح المقاطعة له تأثيره السلبي على الاقتصاد الإسرائيلي.

من جهته أكد رئيس جمعية نور الله الخيرية على أن هذا المعرض يأتي في الإطار الوطني الداعم لإضراب الأسرى الذي يتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج، مشدداً على انه حق وواجب علينا كفلسطينيين الوقوف بجانب أبنائنا الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية، داعيا إلى الالتفاف حول الأسرى وحول قيادتنا الحكيمة في النضال من اجل تحقيق مطالب الأسرى العادلة.

من جانبه أكد مدير نادي الأسير أن معركة الحرية للأسرى هي معركة كرامة ينتزع فيها الأسرى حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، وهي الرد الأمثل على ما يمارسه السجان من إجراءات عقابية تتنافي وأبسط حقوق الإنسان، مثمناً دور جمعية نور الله الخيرية، مطالباً بالالتفاف حول قضية الأسرى العادلة.