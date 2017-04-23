الولايات المتحدة: حملات تضامن واسعة مع الاسرى الفلسطينيين، ودعوات لارسال وفد تقصي حقائق اميركي حول مطالبهم

رام الله/PNN- تواصلت حملات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في الولايات المتحدة الاميركية بتظاهرات يومية إمتدت خلال الأسبوع الماضي في جميع المدن الأميركية الكبرى التي اقيم في بعضها خيم للتضامن مع الاسرى .

وحسب ما ورد دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية من الجالية والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة ، فقد خرجت تظاهرات ووقفات تضامنية أمام مقار الامم المتحدة والقنصليات الإسرائيلية في نيويورك واشنطون ولوس انجلوس وسان فرانسسيكو وميامي وشيكاغو ومدن أخرى، فيما تجري اتصالات لتكثيف الجهود واطلاق حملات متعددة الأشكال لدعم الإضراب وتحقيق مطالب الأسرى.

وفيما أقيمت في مدينة شيكاغو خيمة للتضامن مع الاسرى، قال الناشط السياسي أمين الكسواني انها خطوةرمزية تهدف لتأكيد توحد الشعب الفلسطيني في مختلف اماكن تواجده وراء قضية الأسرى ومطالبهم الإنسانية وأولها الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، وأكد الكسواني تواصل الفعاليات المؤيدة للاسرى وتصاعدها ما دام الإضراب عن الطعام مستمرا كاشفا عن جهود تبذل للتسيق بين مختلف الولايات لضمان فعاليات يومية على مستوى الولايات كافة.

وأقيم على هامش فعالية الخيمة التضامنية في شيكاغو ندوة حول مطالب الأسرى شاركت فيها السيدة فدوى البرغوثي عبر الهاتف إلى جانب أسرى محررين.

من جانبه كشف عضو المجلس الوطني الفلسطيني غسان بركات ان الأيام القليلة القادمة ستشهد إطلاق حملات تضامن مع الأسرى المضربين تشمل إصدار بيان مشترك عن إطار واسع يمثل المؤسسات الفلسطينية واليسار الأميركي والمتضامنين مع الحق الفلسطيني يتبنى مطالب الأسرى كاملة ويدعو للإفراج عنهم فيما ستنطلق حملة عرائض واتصالات هاتفية موجهة تحديدا لمنظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المعنية بحقوق الإنسان عالميا لمطالبتها بإرسال وفد خاص لتقصي الحقائق حول وضع الأسرى ومطالبهم فيما سيتم اطلاق حملة مليونية للتغريد في تويتر حول قضية الاسرى…واطلاق حملة عبر فيسبوك لتغيير الصور الشخصية إلى صورة مكتوب عليها انا متضامن مع الأسرى االفلسطينيين لمضربين.