الحمد الله يبحث مع وفد كويتي اتمام اجراءات ابتعاث المعلمين

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وفدا من وزارة التربية والتعليم الكويتي، حيث بحث معهم إتمام إجراءات ابتعاث المعلمين الفلسطينيين المتقدمين للتدريس في دولة الكويت.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن أمله بأن تكون هذه الخطوة باكورة تفعيل التعاون بين البلدين.

وقدم الحمد الله الشكر للكويت قيادة وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل الذي تقدمه لفلسطين في مجالات عدة، مرحبا بالوفد ومشيدا بزيارته، مجددا دعوته الى الاشقاء العرب والمسلمين إلى زيارة فلسطين، لما في ذلك من دعم وإسناد لصمود أبناء شعبنا في وجه الاحتلال.

من جهته، عبر الوفد الكويتي الذي ترأسه الوكيل المساعد لشؤون التعليم العام د. فاطمة الكندري، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرا إلى أنها تحظى بإسناد أركان وزارة التربية والتعليم الكويتية، مشيدا بعطاء المعلم الفلسطيني.