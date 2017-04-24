الهاكر الاسرائيلي متهم بابتزاز سيناتور امريكي

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، اليوم الاثنين، انه يستدل من تحقيق قسم السيبر في وحدة 433 في الشرطة الاسرائيلية ان الشاب الاسرائيلي المشبوه باختلاق تهديدات واهية ضد مؤسسات يهودية في الولايات المتحدة ودول اخرى، يشتبه الان، ايضا، بابتزاز سيناتور امريكي. وسيتم غدا تقديم لائحة اتهام اخرى ضده في هذا الملف.

وحسب تحقيق قسم السيبر فقد ارسل الشاب الى منزل السيناتور الجمهوري مخدرات بهدف تجريمه، لأنه اطلق تصريحا ضده في قضية التهديدات. ويتبين ان الشاب اتصل بالسيناتور وطلب منه التراجع عن تصريحاته وهدده بأنه اذا لم يفعل فانه سيفرض عليه غرامة بوساطة عملة بيتكوين الالكترونية كل 72 ساعة. كما حذره من انه سيجرمه بطرقه الخاصة. وقد تجاهل السيناتور هذا الطلب، وفي اعقاب ذلك، اشترى الشاب مخدرات بواسطة شبكة داركنت وارسلها في مغلفات الى منزل السيناتور. وتنوي الشرطة الاسرائيلية اضافة هذه التهمة الى لائحة الاتهام العامة ضد الشاب في قضية التهديدات.