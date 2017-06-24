وزير الصحة يصدر قرارات لصالح مستشفيات حكومية في الخليل

الخليل/PNN – أصدر وزير الصحة قرار بتغيير أسم “مستشفى المحتسب” الى مستشفى محمد على المحتسب الحكومي والتخصصي للأطفال .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير الصحة مساء اليوم للمستشفى الواقع في البلدة القديمة بالخليل، رافقه فيها مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل العميد حمدي أبو كامل ونقيب الاطباء في محافظة الخليل د. خالد السراحنة، إضافة الى وكيل الوزارة د. أسعد الرملاوي وعدد من المسؤولين والمدراء العامون في الوزارة.

وكشف الوزير عواد عن أن الوزارة تضع مستشفى محمد على المحتسب والتخصصي للأطفال في سلم أولوياتها، وتعمل على جعله مستشفى تخصصيا للأطفال، في القريب العاجل إضافة الى مايقدمه من خدمات طبية في جميع المجالات، وذلك من خلال رفده بالخبرات من أطباء وممرضين وفنيين في هذا المجال.

كما أصدر الوزير عواد قراراً بتوسعة قسم الأشعة ونقل قسم المختبر الى مبنى أخر تابع للمستشفى وتوسعته، على أن يتم المباشرة في ذلك بعد عطلة عيد الفطر السعيد مباشرة.

وقام وزير الصحة فور وصوله بجولة تفقدية في كافة مرافق وأقسام المستشفى، حيث إطمئن على سير العمل هناك، وأطلع على الإحتياجات، واستمع الى الخطط والمشاريع المستقبلية التي تنوي الوزارة تنفيذها لصالح المستشفى.

وشارك الوزير عواد مساء اليوم العاملين في مستشفى محمد علي المحتسب والتخصصي للأطفال طعام الإفطار الى جانب عدد من المسؤولين في الوزارة بتناول طعام الإفطار، وذلك برعاية كريمة وحضور رجل الخير أبو أكرم أبو سنينة وحضور رئيس البلدية الاستاذ تيسير ابو سنينه وعدد من شخصيات الخليل.

وجدد وزير الصحة التأكيد على أهمية مستشفى محمد علي المحتسب وقال ” كان قرار دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بضم هذا المستشفى الى شبكة المشافي الحكومية تاريخيا، وذلك لدعم صمود أبناء هذه المنطقة الهامة، التي تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية، وهو الأن يقدم خدماته الطبيبة لاكثر من 100 الف مواطن يسكنون في هذه المنطقة”.

عقب ذلك قام وزير الصحة والوفد المرافق بجولة تفقدية لمستشفى عالية الحكومي حيث كان في إستقباله مدير المستشفى د. وليد زلوم وعدد من العاملين هناك.

وقام الوزير عواد بجولة تفقد خلالها أقسام ومرافق المستشفى المختلفة، وأطلع على أعمال التوسعة والترميم في قسم الكلية والذي جاء بتبرع سخي من المجتمع المحلي في الخليل، اضافة الى اطلاعه على قسم الحروق والذي سيتم افتتاحه من قبل دولة رئيس الوزراء بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

كما أصدر وزير الصحة قراراً بتوفير 5 حاضنات لقسم الأطفال و 5 أسرة لصالح قسم الطوارئ في مستشفى عالية الحكومي.

وأشار الوزير عواد الى أن محافظة الخليل تحظى بإهتمام القيادة والحكومة، وأن وزارة الصحة إستطاعت أن توفر الخدمات الطبية لكافة أبناء المحافظة والتي يشكل عدد سكانها حوالي ثلث سكان الضفة الغربية، وذلك من خلال توسعة ورفد مستشفى عالية بالتجهيزات الحديثة ، إضافة الى مشاريع بناء مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول ومستشفى يطا الحكومي والتي جاري العمل على إنجازها.