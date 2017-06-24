الشيخ الأسطل يستنكر الإلحاد الظالم الذي استهدف المسجد والبلد الحرام

غزة/PNN – استنكر الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين الشيخ ياسين الأسطل، محاولة تفجير المسجد الحرام والبلد الحرام وإزهاق أنفس العابدين البريئة أمس الجمعة.

وقال الأسطل في تصريح نشره على موقع الفيس بوك:” للبيت رب يحميه، في الوقت الذى يتوافد إليه المسلمون من كل فج عميق لقضاء شعائر الله في شهر رمضان المبارك، وحضور ختم القرآن الكريم في نهاية شهر رمضان المعظم، يحاول المفسدون في الأرض المحاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين والإنسانية جمعاء إراقة دماء الأبرياء في المسجد الحرام والبلد الحرام الأمين مكة المكرمة، كما استهدفوا المدينة من قبل على ساكنها أفضل الصلاة والسلام”.

وأضاف: “يجب نشر التوجهات الإسلامية الصحيحة والإنسانية السمحة، والتي نستطيع من خلالها أن نضيق على الوسائل التي يستخدمها الإرهاب من تحقيق أهدافه، مؤكداً أن رسالة دين الإسلام الحنيف هي رسالة التوحيد والوحدة فالمسلمون رحمة للعالمين وهم أمة الوسط والاعتدال”.

وأشاد الشيخ الأسطل، باليقظة والكفاءة العالية في الجهود المباركة لرجال الأمن بوزارة الداخلية السعودية التي أحبطت هذا العمل الإجرامي الجبان.