صباح اليوم: مدفعية الاحتلال تقصف مجددا مواقع للجيش السوري ردا على سقوط قذائف

بيت لحم/PNN/ قالت مصادر عبرية صباح اليوم ان مدفعية جيش الاحتلال قامت صباح اليوم الاثنين بتجديد القصف لمواقع تابعة للجيش السوري النظامي في الجزء الحدودي مع هضبة الجولان المحتلة.

وقال موقع واللا العبري ان مدفعية جيش الاحتلال قامت صباح اليوم بقصف عدة مواقع تابعة للجيش السوري النظامي وذلك ردا على تجدد سقوط قذائف صاروخية من سوريا في الجزء المحتل من هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل.

وقالت المصادر العبرية ان الجيش الاسرائيلي يدرك ان سقوط القذائف الصاروخية هو عن طريق الخطا حيث تسقط القذائف نتيجة استمرار القتال بيسن الجيش السوري والفصائل المتمردة لكنها لا يمكن ان تسمح باستمرار تساقطها وتحمل الجيش السوري المسؤولية عن سقوطها لذلك تقوم بقصف مواقع تابعة للجيش السوري.

وكانت سوريا قد حذرت اسرائيل يوم امس من استمرار عمليات القصف لمواقع الجيش السوري مشيرة الى ان الرد الصسوري سيكون مؤلما حال كررت اسرائيل اعمال القصف لمواقع الجيش.