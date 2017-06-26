دولة فلسطين تنال العضوية الدائمة في الإتحاد الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري

رام الله/PNN – أعلنت نقابة الطب المخبري الفلسطينية ظهر اليوم، بأنها نالت العضوية الدائمة في الإتحاد الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري (IFCC)، وذلك بعد إعلان نتائج التصويت من قبل رئيس الإتحاد الدولي البروفيسور هاورد موريس.

وقالت النقابة في بيان صحفي صادر عنها ” أعلن الإتحاد الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري فوز دولة فلسطين بمقعد وعضوية دائمة فيه، وذلك بعد إعلان النائج النهائية للتصويت على ذلك”.

وأضات النقابة ” نزف الى أعضاء النقابة وكل أبناء شعبنا الفلسطيني هذا الإنجاز، وعلى رأسهم سيادة الأخ الرئيس محمود عباس الذي لم يبخل بأي جهد في دعم ومساندة نقابة الطب المخبري للوصول للعضوية الدائمة، من خلال متابعته المستمرة لنيل العضوية الدائمة، و إستقباله السنوي لرؤوساء الإتحادات العربية والدولية للطب المخبري وحثهم على منح أصواتهم لدولة فلسطين، إضافة الى رعايته الدائمة لكل المؤتمرات الدولية التي تنظمها النقابة”.

وعبرت النقابة عن بالغ وعميق شكرها لكل الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسهم رئيس الإتحاد العربي د. كامل حسن وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العربي التي دعمت حصولها على العضوية الكاملة في الإتحاد الدولي مشيدة أيضا برئيس الإتحاد الدولي وجهودة الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

من جانبه قال نقيب الطب المخبري أسامه النجار بأن النقابة عكفت على إعداد كامل المتطلبات اللازمة لنيل العضوية الدائمة، وحرصت على إسثمار علاقاتها العربية والدولية، وإستضافة الوفود المختلفة، فكانت لنتائج التصويت رائعة وكاسحة.

وشدد النجار بأن نيل دولة فلسطين للعضوية الدائمة في الأمم المتحدة سهل الطريق وفتح الأفاق والفرص أمام النقابة لنيل مقعد كامل في الإتحاد الدولي للطب المخبري بعد أن كانت النقابة عضوا مراقب لسموات عديده.

ويضم الإتحاد الدولي (IFCC) في عضويته 90 دولة بعضوية كاملة و 12 بعضوية مراقب 49 بعضوية مشارك ويتخذ من العاصمة الإيطالية مقرا دائما له.