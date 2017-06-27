بلدية البيرة تنفذ الجزء الأول من حملة إزالة التعديات على الشوارع

البيرة/PNN/ باشرت طواقم بلدية البيرة، فجر اليوم الثلاثاء، الجزء الاول من حملة إزالة التعديات على الشوارع والأرصفة والطرقات، بمشاركة الشرطة الفلسطينية والأمن الوطني والإستخبارات العسكرية.

وقامت طواقم البلدية بمباشرة اعمالها منذ منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، بحضور رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، وأعضاء المجلس البلدي.

وشملت الحملة إزالة كافة التعديات على شارعيي فلسطين والنهضة، بما في ذلك من بسطات ومظلات غير قانونية، بالإضافة لكافة الأجسام التي تعيق مرور المشاة أو السيارات.

وأفاد رئيس البلدية عزام إسماعيل بأن الحملة مستمرة بالتعاون مع الأجهزة الامنية، لتنظيم الأسواق والشوارع للحفاظ على حضارية البيرة وجمالها ونظافتها، وسلامة وصحة قاطنيها وكافة المارين بها.

وشكر إسماعيل الأجهزة الامنية وعلى رأسها شرطة مركز المدينة، لتعاونهم وتقديم كافة التسهيلات لاتمام الحملة بنجاح، وشكر أيضًا المواطنين وأصحاب المحال التجاري الذين التزموا بتصويب أوضاعهم وأزالوا التعديات عن الطرقات.

وأكد الدكتور محمد صرصور رئيس اللجنة الإدارية في مجلس بلدي البيرة، بأن طواقم البلدية ستسكمل الحملة فجر غد الأربعاء، كما أن طواقم البلدية وبالتعاون مع الشرطة ستتعامل بحزم خلال دورياتها الرقابية على المحال والأسواق، مع كل من يخالف القانون والنظام ويتعدى على الشوارع والأرصفة والطرقات.

وتأتي هذه الحملة ضمن رؤية مجلس بلدي البيرة الهادفة للحفاظ على مدينة البيرة خضارء وجميلة، وعامرة بالقانون والنظام.