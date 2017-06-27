البيت الأبيض ينفي حدوث توتر اثناء لقاء عباس – كوشنر

واشنطن/PNN – “هآرتس” ان الناطق بلسان البيت الأبيض، شون سبايسر، نفى مساء امس الاثنين، ان يكون اللقاء الذي جرى في الأسبوع الماضي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمستشار الرفيع للرئيس الامريكي دونالد ترامب، نسيبة جارد كوشنر، قد شهد أجواء من التوتر.

وقال سبايسر للصحفيين ان اللقاء كان “ايجابيا” وان الأطراف تواصل مناقشة سبل دفع عملية السلام. وقال انه “لا يعرف” عن توتر ما ساد الاجتماع، مفندا بذلك ما تم نشره من تقارير بعد اللقاء قالت انه كان لقاء صعبا. وينضم نفي سبايسر هذا الى تصريحات اخرى مماثلة ادلى بها مسؤولون امريكيون خلال الأيام الأخيرة.

وقد جرى اللقاء في الأسبوع الماضي، بحضور المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات. وقال مسؤولون فلسطينيون انهم شعروا بالخيبة بعد اللقاء وان الادارة الأمريكية تبنت مواقف اسرائيل. ومن بين القضايا التي طرحت خلال اللقاء: المدفوعات التي تحولها السلطة الفلسطينية الى عائلات الأسرى الذين ادينوا بارتكاب عمليات ارهابية. وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون ان الفلسطينيين وافقوا على وقف تلك المدفوعات، لكنه لم يتم التوصل الى تفاهمات بهذا الشأن خلال اللقاء الذي جرى في الأسبوع الماضي.