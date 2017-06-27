“افرح وامرح” تختتم فعاليات مهرجان ليالي الزبابدة الرمضانية 2017

الزبابدة/PNN – رامي دعيبس : إختُتِمَت مساء الاثنين فعاليات مهرجان ليالي الزبابدة الرمضانية 2017 الذي اقيم برعاية بلدية الزبابدة بالشراكة مع مؤسسة نزيه الخليل الخيرية وجمعية تعايش على مسرح منتزه البلدية.

واحيت فعاليات يوم الختام وبرعايه من مؤسسة نزيه الخليل الخيرية الفنانة منال شواهنة بعروض لفرقة “افرح وامرح” الراقصة و الغنائية الهادفة للاطفال وذلك بحضور عدد كبير من الصغار الذين تفاعلوا مع النشاطات.

وفي ختام العرض تم توزيع الهدايا على الاطفال والضيافه للحضور من قبل ادارة المهرجان كمعايدة بمناسبة عيد الفطر السعيد والتي أكدت على التطلع لاستمرار المهرجان كتقليد سنوي لما له من أثر ايجابي في جمع ابناء البلدة على المحبة والالفه و الفرح.

وقدم عضو البلدية ومن ادارة المهرجان وامين سر جمعية تعايش مناضل شرقاوي الشكر الجزيل لجميع من ساهم في إنجاح فعالياته و لجميع الداعمين له وخص بالذكر بلدية الزبابدة وجمعية نزية الخليل الخيرية وجمعية تعايش وجمعية الكتاب المقدس الفلسطينية وحركة فتح ولجميع الجهود الفردية المبذوله في انجاح فعاليات المهرجان.

بدوره شكر نائب مدير جمعية تعايش سري عبد الله كل من ساهم في انجاح فعاليات المهرجان مؤكدا على اعتباره محطة اخرى تفخر بها بلدة الزبابدة من المحبة والاخاء والعيش المشترك مشددا على اعتباره تقليدا سنويا سيتم تطوير فعالياته.